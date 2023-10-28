Шелия подвёл итоги матча против «Зенита»

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиогри Шелия подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Вратарь отметил, что все знают, что у питерской команды выступают сильные футболисты, которые играют в комбинационный футбол и хорошо владеют мячом.

«От этого появляются зоны в быстрых атаках, что сегодня и увидели. Ничего нового: пользуются своими сильными качествами», - приводит слова Шелии «Чемпионат».

Напомним, что грозненский клуб лидировал по ходу встречи, но затем пропустил два мяча.

Подопечные Мирослава Ромащенко после 13 проведенных игр располагаются в зоне стыковых игр (13-е место).