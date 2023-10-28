Семак оценил судейство в матче против «Ахмата»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (2:1).

Специалист отметил, что в прошедшем матче судьи отработали очень достойно, и к ним нет никаких вопросов.

«Мы много критикуем, но мало хвалим тогда, когда хорошее судейство. Сегодня, на мой взгляд, было хорошее судейство», - заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря победе команда с берегов Невы закрепилась на второй строчке в турнирной таблице и уже отстаёт от «Краснодара», который имеет игру в запасе, на два балла.