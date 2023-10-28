Ромащенко: «Делаю всё возможное, чтобы исправить ситуацию»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Два быстрых пропущенных мяча при счете 1:0. Что на этом отрезке матча произошло?

- Вот эта потеря концентрации, потеря тех моментов, на которые мы обращали внимание до игры, потому что «Зенит» очень хорош в полуфлангах и флангах. Соответственно, здесь в первом случае неправильно было принято решение. Во втором случае просто игрок не успел сесть в свою зону. Конечно, «Зенит» обладает таким мастерством, он быстро этим воспользовался.

- Швец плюс Ковачевич, двойная замена в середине второго тайма. Довольно долго вы ее обсуждали. Что вы хотели получить от этих футболистов в эти 25 минут?

- Мы видели, что мы немножко прижались к своей штрафной площади и стали менее активны в давлении, поэтому нужны были, на наш взгляд, свежие игроки, которые должны были помочь команде чуть повыше выдвинуться, оказывать давление как на крайних защитников, так и на опорного полузащитника соперника. Плюс надеялись, что свежие игроки дадут мобильность команде, какую-то динамику. Но, к сожалению, всё получилось не так, как бы нам хотелось.

- Вы чувствуете доверие руководства клуба к себе?

- Знаете, я всегда на связи, каждый день на связи с руководством клуба и со спортивным директором, который с нами находится здесь. Мы обсуждаем какие-то текущие моменты. Я уверенно себя чувствую, потому что делаю всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Еще раз повторюсь: она была непростой на момент нашего прихода и пока таковой остается. Но мы пытаемся что-то делать. В конце концов, могу сказать, что в любом случае я счастлив, что нахожусь в «Ахмате».