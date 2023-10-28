Защитник «Локомотива» Морозов — о матче против «Ростова»: «Результат ничейный, как минимум»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов высказался о прошедшем матче 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде потерпел поражение от «Ростова» (0:1).

Игрок отметил, что «железнодорожники» создали стопроцентные моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать.

«Результат ничейный, как минимум. Не знаю, чем можно объяснить такое начало. «Ростов» активно начал, а мы почему‑то не были к этому готовы», - приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Напомним, что единственный мяч забил полузащитник Кирилл Щетинин уже на третьей минуте встречи.