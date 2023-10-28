Ромащенко: «Пришёл тот момент, когда нужно было сейчас поговорить с командой обо всём текущем, о ситуации»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Довольно долгий у вас был разговор с командой. Почему он таким получился?

- Наверное, пришел тот момент, когда нужно было сейчас поговорить с командой обо всем текущем, о ситуации. Она непростая, но она не сложная. Нужно только понять, от чего отталкиваться, какие моменты исправлять и что для этого делать.

- В каком психологическом состоянии находится команда? Все-таки шесть матчей без побед - это тяжелый отрезок.

- Если брать количество, цифру шесть, то он может казаться таким большим. Но с другой стороны, мы с кем играли? Если брать до игры с «Зенитом», да, было поражение от «Ростова», который очень хорошей командой является и очень хорошо дома играет. И «Рубин». До этого мы играли с «Краснодаром», «Динамо». Поэтому я бы не говорил, не был бы столь категоричным в этом отношении. Безусловно, победы очень нужны. В принципе, мы здесь для того, чтобы их добиваться, поэтому пытаемся искать выход из ситуации. Еще раз говорю, какие-то вещи удаются, какие-то нет, но всё поправимо.