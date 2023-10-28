Семак: «Мы стали слабее по сравнению с прошлым сезоном, поэтому нам приходится перестраиваться»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги и о перспективах в борьбе за чемпионство.

«Мы стали слабее по сравнению с прошлым сезоном, поэтому нам приходится перестраиваться. «Краснодар» заслуженно набрал очень приличный ход, но чемпионат длинный, мы будем выкладываться на сто процентов», - заявил Семак на пресс-конференции после победы над «Ахматом» в матче 13-го тура РПЛ.

«Сине-бело-голубые» уступают «Краснодару» два балла, но у «быков» есть одна игра в запасе против московского ЦСКА.