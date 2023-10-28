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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о том, что Ренан не попадает в стартовый состав

28 Октября 2023 • 21:51 Комментировать
Зенит
2:1
Ахмат

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что бразильский защитник Роберт Ренан не попадает стартовый состав.

«Начало сезона сложилось не очень удачно для команды и для Ренана. В следующем матче у него будет хороший шанс для того, чтобы побороться за место в стартовом составе», - заявил Семак на пресс-конференции после матча 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие лишь в семи играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

31 октября команда с берегов Невы сыграет в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов». 

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