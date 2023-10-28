Семак — о Клаудиньо: Дай Бог, чтобы с ним не было ничего серьёзного

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Клаудиньо, который был заменён на 65-й минуте матча 13-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (2:1).

«У Клаудиньо до игры болела голова, по ходу матча ему становилось хуже. Дай Бог, чтобы с ним не было ничего серьезного», - заявил Семак на пресс-конференции.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

В следующем туре команда с берегов Невы сыграет на выезде против «Балтики».