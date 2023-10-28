Семак — о победе над «Ахматом»: Тяжёлая игра, как и предполагали

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что игра получилась тяжёлой, как и предполагали, ведь грозненцы умеют обороняться.

«Сами себе привезли мяч и в целом в первом тайме сыграли не очень надежно в обороне. Во втором тайме с этим компонентом стало получше. Хорошая трудовая победа», - заявил Семак на пресс-конференции.

Напомним, что «Зенит» уже отстаёт от «Краснодара» на два балла, но у «быков» есть игра в запасе против московского ЦСКА, которая состоится завтра, 29 октября.