Защитник «Ростова» Мелёхин высказался о победе над «Локомотивом»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о победе над московским «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Футболист отметил, что игра получилась хорошей, особенно он выделил первый тайм, а самое главное, по его мнению, что удалось закончить матча на ноль.

«Каково играть против Дзюбы? Габаритный нападающий, тяжело с ним бороться. Не думаю, что это самый сложный соперник, против которого приходилось играть. Сложнее было со Смоловым», - приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

«Ростов» выиграл два последних матча и смог отдалиться от зоны стыковых игр.