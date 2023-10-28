Семак: «К сожалению, сами себе привезли первый мяч, пришлось отыгрываться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Тяжелая победа для «Зенита», достаточно тяжелый вход в игру не в первый раз для петербургской команды. Имеется ли в этом какая-то закономерность, или всякий раз это новая история?

- Это абсолютно разные истории. Есть хорошие матчи, где на протяжении всего матча получается держать интенсивность и держать ход игры. Какие-то матчи не так удачно получаются. Но это нормально. К сожалению, сами себе привезли первый мяч, пришлось отыгрываться. В целом по первому тайму нам не хватало надежности в обороне. На мой взгляд, действовали не так, как нам бы хотелось. Во втором тайме мы в обороне сыграли понадежнее, ничего не дали создать у наших ворот. Как и предполагали, у соперника шансов не так много было в этом матче, команда хорошо обороняется. Тем не менее, был хороший выход у Кассьерры в штангу. Был хороший момент с Эраковичем, когда могли забить третий и спокойнее игру закончить. Но по большому счету сегодня другой игры не ждали.

- Что стало ключевым с точки зрения результата - эти достаточно быстрые забитые голы? Насколько они повлияли?

- Конечно, повлияли. Одно дело отыгрываться, когда команда ниже садится. Приходится раскрываться, больше рисковать. Другое дело, когда ты выигрываешь, в этом отношении хорошо, что мы забили второй мяч. Очень хороший мяч, хорошая комбинация. Я думаю, что этот мяч помог нам в целом с точки зрения контроля игры, уверенности.

- Что с Клаудиньо?

- Он болел, у него были небольшие проблемы, головная боль. Он вышел сегодня и играл как мог, но пришлось заменить, потому что чувствовал себя плохо по ходу матча.