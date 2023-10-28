Сергеев посвятил гол умершему тренеру

Форвард «Зенита» Иван Сергеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Сначала про забитый мяч, с самого приятного для любого нападающего начнем. Что там было в этом моменте?

- Я не помню, то ли быстрая, то ли позиционная атака была. Клаудиньо бил по воротам, я подставил ногу, вверх смахнул, поставил корпус и переиграл вратаря. Вот и все. Пока еще не видел повторы и не пересматривал гол.

- Тяжелым достаточно получился матч для «Зенита», опять пропустили первыми гол. Вы видите какую-то закономерность в том, что «Зенит» так тяжело входит в игру?

- Не знаю. Честно, тяжело сказать. Это футбол, бывает, что пропускаем, бывает, забиваем. Но не могу сказать, в чем эта тенденция идет у нас.

- Насколько серьезным испытанием стала низкая оборона «Ахмата»? Потому что тяжело было доставлять мяч к штрафной. До определенного момента и эпизодов было немного у ворот Шелии.

- Да, плюс они еще и забили гол, сели низко в защиту. Хорошо, что переломили игру, наверное, не самая лучшая игра была. Но слава богу, что выиграли. Тяжелая игра добавит нам эмоций, а ошибки разберем уже завтра.

- У вас была необычная реакция на забитый мяч. Почему?

- Сегодня у меня умер тренер, один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Соболезную и хочу сказать ему огромное спасибо.