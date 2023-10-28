Кассьерра: «Очень сложная игра была, мы знали, что «Ахмат» будет высоко и много прессинговать»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Ахмат» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как всё было, когда вы забивали гол?

- Очень сложная игра была, мы знали, что «Ахмат» будет высоко и много прессинговать. В моменте с голом была хорошая командная комбинация. Мантуан здорово прострелил с фланга, я успел в ту точку, где должен был быть. Но самое главное, что мы сегодня победили.

- В концовке у вас был момент, чтобы оформить дубль. Что там не получилось? Или получилось, но просто не повезло, что мяч попал в штангу?

- Я хорошо контролировал мяч и все сделал правильно, но в футболе не всегда бывает так, как хочешь. Главное, что мы сегодня добились победы, будем думать про следующий матч чемпионата, с «Балтикой».

- Смотрите ли вы в турнирную таблицу, считаете отрывы или вообще сейчас не обращаете внимание?

- Нет, мы думаем о сегодняшнем и следующем матче. Конечно, мы знаем, что «Краснодар» впереди и имеет отрыв от нас. Но для нас самое важное набирать свои очки. Мы знаем, что впереди еще очень много матчей, борьба будет идти до самого конца, для нас самое важное побеждать в наших играх.