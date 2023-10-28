«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» и продолжил погоню за лидером

«Зенит» не без проблем обыграл «Ахмат». Грозненцы счёт открыли, но ещё до перерыва питерцы забили в ответ дважды и одержали победу.

В прошлом сезоне «Ахмат» нанёс первое в сезоне поражение «Зениту», лишив питерцев шансов пройти чемпионат в статусе «непобедимых». Сейчас у подопечных Сергея Семака такой тоже уже нет, более того, «сине-бело-голубым» надо сокращать отставание от лидера «Краснодара». Перед туром «быки» были впереди на пять очков. В свою очередь «Ахмату» также надо было побеждать, чтобы отрываться от зоны вылета. Кстати, команды уже в третий раз встречались в сезоне. В рамках Кубка России «Зенит» дома выиграл 2:0, а в Грозном одержал победу только в серии пенальти, завершив 90 минут со счётом 3:3.

Игра началась в неспешном темпе, при этом гости подолгу держали мяч, явно не боясь соперника. Питерцам это, конечно, не нравилось, и они пытались перехватить инициативу. К середине тайма команды в целом ничего у ворот друг друга не создали. Затем неожиданно счёт открыли гости. Конате начал забег со своей половины поля, ушёл от Родригао, вырвался на рандеву с Адамовым, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Правда, в счёте грозненцы вели всего около десяти минут. Клаудиньо решился на удар издали, мяч попал в кого-то и соперников и отскочил к Сергееву, который с линии вратарской спокойно расстрелял Шелию, не оставив тому шансов. Ещё через пару минут подопечные Сергея Семака вышли уже вперёд. Сергеев слева сделал передачу на противоположный край на Мантуана, который прострелил, и Кассьера с пары метров не промахнулся мимо уже пустых ворот.

На перерыв команды могли уйти при равном счёте. Камило сделал передачу в штрафную, где Конате принял мяч и бил с разворота под перекладину, но Адамов спас ворота. В итоге на перерыв питерцы ушли, ведя в счёте, хоть и пропустили первыми.

Грозненцы активно начали второй тайм и быстро могли сравнять результат. Ильин получил мяч перед штрафной, на замахе убрал защитника и пробил, но получилось чуть выше перекладины. Питерцы не хотели рисковать и сами совершали подходы к чужим воротам, но опасных моментов не создавали. Грозненцы же активно пытались пользоваться дальними ударами, но опасности они в себе не таили.

В целом второй тайм проходил почти без моментов. Минут за пятнадцать до конца питерцы могли снимать все вопросы о победителе. После навеса с углового Эракович выиграл борьбу и бил с линии вратарской, но мяч прошёл над перекладиной. Попади серб в створ, и Шелия бы уже не спасал.

В концовке ещё один шанс был у Кассьеры. Форвард получил мяч перед штрафной, сместился правее и бил в дальний угол, но угодил в штангу. Затем ещё и Мантуан пробил издали, но Шелия был к этому готов.

В следующем туре «Зенит» отправится на выезд к «Балтике», а до этого в рамках Кубка страны примет «Крылья Советов». «Ахмат» же встретится с теми же калининградцами во втором по значимости турнире страны, и команды оспорят между собой путёвку в плей-офф «Пути РПЛ». В следующем же туре Премьер-лиги грозненцы примут «Факел».

Роман Андреев