Уткин рассказал, за счёт чего Голенков выигрывает конкуренцию у Комличенко

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин рассказал, за счёт чего нападающий Егор Голенков выигрывает конкуренцию у Николая Комличенко.

«За счет того, что забивает и делает результативные передачи», - приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Также он отметил, что ему более комфортно играть с Комличенко.

В текущем сезоне Егор Голенков принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

Стоит отметить, что ранее 24-летний центральный нападающий играл в Чехии и Португалии.