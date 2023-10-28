Корнеев: Сегодня «Ростов» был наголову сильнее «Локомотива»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде потерпел поражение от «Ростова» (0:1).

Спортивный функционер отметил, что команда с берегов Дона была наголову сильнее, и не только по созданным моментам.

«Организация, прежде всего в защите, имеет фундаментальную роль, и в этом «Ростов» прибавил в последних матчах! Отсюда и результата», - приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина одержали вторую победу подряд и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.