Хавбек «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче с «Ахматом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо не смог продолжить игру 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата».

26-летний футболист получил повреждение в борьбе с нападающим «Ахмата» Бернардом Беришей. После игрового эпизода Клаудиньо завалился на газон, и ему потребовалась замена. Вместо него на 65-й минуте матча на поле появился Ду Кейрос.

В эти минуты продолжается поединок «Зенита» и «Ахмата». На данный момент «сине-бело-голубые» ведут в счете – 2:1.

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