Денис Адамов объяснил, почему вышел из ворот перед голом Конате

Вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов рассказал, почему вышел из ворот перед пропущенным мячом в матче с «Ахматом».

«Сине-бело-голубые» пропустили первый гол в матче от Мохамеда Конате, который обвёл голкипера и забил в пустые ворота. К перерыву Иван Сергеев и Матео Кассьерра вывели хозяев вперёд.

«Линия обороны играет высоко, поэтому немножко стараюсь играть повыше, страховать защитников. В этот момент не получилось, несвоевременно вышел, пропустили», — рассказа вратарь в эфире«Матч ТВ».

После 56 минут встречи 13-го тура Премьер-лиги «Зенит» лидирует со счётом 2:1. Текстовая трансляция доступна на LiveResult.ru.