Комличенко — о том, что не попадает в стартовый состав: Конечно, для меня это проблема

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав и появляется на поле только на замену.

Форвард отметил, что для него это является проблемой, и у него уже состоялся разговор с наставником команды с берегов Дона Валерием Карпиным.

«Это наши внутренние разговоры. Я понимаю, чего не хватало. Сейчас я более уверенно смотрелся», - приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.