Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ «Ростов» - «Локомотив», в котором южане с минимальным счетом обыграли подопечных Михаила Галактионова.

- Как оцените матч и победу ростовчан?

- Такой результат не стал неожиданностью. Я и предполагал, что может случиться не только ничья, что «Ростов» может добиться большего.

- Что нового увидели в двух последних матчах «Ростова», когда появился результат?

- Можно сказать, что крайние нападающие стали больше выдвигаться в отрыв. Появляются какие-то новые вещи, например, оттяжка Голенкова чуть глубже на прием мяча, выдергивание центральных защитников и врывание в свободные зоны крайних нападающих. И это проходит. Но все равно игра была равная, не могу сказать, что ростовчане смотрелись лучше. Даже статистика у команд примерно одинаковая.

- Быстрый гол «Ростова» сказался на игре?

- Конечно. И у хозяев были еще моменты в первом тайме, чтобы удвоить или даже утроить счет. Они явно смотрелись поинтереснее. Быстрый гол всегда меняет планы соперников.

- У Фассона был отличный момент в конце игры, когда он пробил в штангу. Было ощущение, что «Локомотив» может забить и отыграться?

- Не сказал бы, чтобы были явные ощущения, потому что у москвичей не хватало давления. Моменты, конечно, были, но не хватало стремления к голу, порыва.

- Вы удивлены слабой игрой Дзюбы?

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- Нет. Он последние матчи примерно так и играет. Он хорош именно в штрафной площади, когда на него идут передачи, сбросы, под него открываются. А сегодня этого не хватало.

- По отмененному голу Глушенкова и второму голу «Ростова», который забил Мохеби, нет вопросов?

- Нет, в обоих случаях все по делу. Однозначно было вне игры.

- У «Локомотива» следующий матч в чемпионате со «Спартаком», который тоже проиграл. Что думаете об этом противостоянии?

- Сложный вопрос. Будет другой накал, подготовка к матчу, самоотдача. Это дерби. Трудно сказать, кто выиграет. Сейчас вообще группа со второго места по десятое приблизительно одинаковая. Никто явно не выделяется. Любая команда может выиграть, если будут играть между собой.

- У «Ростова» вторая сухая победа подряд. Можно ли сказать, что началась белая полоса?

- Ростовчане - молодцы. Они берут очки, а это главное. Кто чуть больше мотивирован и сконцентрирован, тот и побеждает.

Елена Григорьевская