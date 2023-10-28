Флорентин подвёл итоги матча «Оренбурга» и «Крыльев Советов»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».

«В первом тайме соперник вышел с гораздо лучшим настроем, они хорошо прессинговали, забили гол. После перерыва у нас лучше стало получаться, стали лучше контролировать мяч, но не получилось взять три очка», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

Аргентинец отметил, что в команде довольны результатом, а также рассказал, что прежде не играл в подобных погодных условиях. Однако туман, по заявлению Флорентина, не доставил проблем.

Напомним, что «Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1. Подопечные Давида Деограсии находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата.