Карпин назвал слагаемые победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал слагаемые победы над московским «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда хорошо сыграла в первом тайме, а во втором пришлось дотерпеть.

«Меняя Мохеби, снижали наши антропометрические данные. В конце там навал был, нужны были высокие игроки, поэтому выпустили Ланговича, и он хорошо справился», - заявил Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» благодаря победе поднялся на девятую строчку в турнирной таблице и уже опережает зону стыковых игр на четыре балла.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против «Оренбурга».