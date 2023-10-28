Деограсия: «Меня могли не так понять игроки в первом тайме, либо я не так объяснил»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Первый тайм не получился, второй, можно сказать, что получился. Почему такие два разных тайма?

- Первый тайм поучился хуже второго. Это была моя ошибка, возможно. Меня могли не так понять игроки, либо я не так объяснил. Но ничего, в перерыве мы сделали изменения, пообщались с игроками. Как было видно, второй тайм был лучше. Хотя мы приезжали сюда выигрывать, за тремя очками, но в итоге только один набранный балл.

- То есть, вот эти два изменения сразу после перерыва - результат того, что вы поняли, что сами ошиблись?

- Мы сделали две замены, потому что было видно, что нужно было это делать. Но опять же второй тайм у нас получился лучше после этих замен.

- Ничья после двух подряд поражений - это все-таки удачный результат либо нет?

- Да, всегда хорошо набирать баллы. Сегодня мы играли против соперника, который находится вверху турнирной таблицы, хорошая команда. Хотя лучше было набрать три очка, но опять же лучше один балл набранный, чем поражение.