Деограсия сравнил уровень «Крыльев Советов» и «Зенита»

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия после ничьи в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» сравнил уровень самарцев и «Зенита».

«Это были две разные игры, их тяжело сравнивать. Жаль, что сегодня мы не смогли достичь такого результата, как в игре с «Зенитом», – приводит слова испанского специалиста Metaratings.ru. Также тренер отметил, что не будет использовать тяжёлые погодные условия в качестве оправдания.

Напомним, что «Оренбург» сыграл вничью со счётом 1:1, с 12 очками занимая 14-е место в таблице РПЛ. Ранее подопечные Деограсии обыграли «Зенит» со счётом 3:1.