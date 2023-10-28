Осинькин: «Последние полчаса смазали результат»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Хорошее начало, хороший первый тайм. Что случилось с командой в тайме втором?

- Хороший первый тайм, и, наверное, первые минут 10-15 второго тайма тоже были достаточно активные с нашей стороны, достойные. Дальше немножечко контроль за игрой мы утратили. В этот момент, конечно, нам нужно было сделать определенные замены, но дефицит игроков на некоторых позициях, который у нас еще усилился после игры… Нам надо было освежать в определенной зоне, но мы не могли. Тут не скажу, что прямо сверхъявно, но мы упустили контроль за игрой. Особенно это было после гола первого пропущенного, в этот момент хотелось бы более таких четких действий, но мы на этом этапе стали проигрывать в борьбе, немножечко в скорости. Хотя на протяжении большей части матча у нас преимущество в скорости, считаю, что было. В конце мы смогли выровнять ситуацию. Последние минут 15 мы уже играли на встречных курсах, и там точно у наших ворот больше не было ничего у соперника. Но вот так вот, последние полчаса смазали результат. Но первый тайм хороший, я считаю.

- По поводу дефицита, получил повреждение Максим Витюгов. У него уже было похожее повреждение шеи, плеча. Что сейчас с Максимом?

- У него была шея, теперь плечо.

- Пока более подробной информации нет?

- Нет, надо посмотреть, как он. Сделаем обследование, посмотрим, какой будет первая реакция на то, что пройдет день. Сейчас какое-то восстановление, посмотрим.

- Получается, проблемная позиция в центре поля. Впереди матч против «Краснодара», опустим немного Кубок. Если так получится, что Максим Витюгов не сможет принять участие, как выходить из этой ситуации?

- Вместо него будет играть другой футболист.

- По такой игре ничья после двух подряд поражений, это положительный результат?

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- Знаете, давайте оценим просто всю игру. Наверное, результат справедлив. Просто «Оренбург» низко в турнирной таблице. Но кто видит последние матчи, я думаю, что это всё временно, потому что качество игры у них есть. По сравнению с прошлым сезоном они практически не потеряли людей. Поэтому сейчас уже они очень много качественных матчей провели. Спросите у «Зенита».

- Вы сделали одну замену первой. Обычно вы делаете сразу несколько изменений. Почему вот только один Рахманович вышел?

- Опорную зону мы не могли менять, у нас не было достаточного количества игроков. У Бена Гарре немного хватала судорога во втором тайме, мы ожидали, что ситуацию надо будет как-то в нее вмешиваться. Но усугубляло понимание того, что нам надо делать, то, что Ежов сыграл первый матч после травмы. Мы не знали, насколько он выдержит. Но в целом он уже выдержал. В общем-то мы меняли его на всякий случай, понимая, что у него была большая пауза.