«Зенит» забил второй гол подряд и уже ведёт в матче с «Ахматом»

В Санкт-Петербурге заканчивается первый тайм результативного матча 13-го тура Премьер-лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Ахмат». Первая четверть игры прошла без голов, а красивый голевой проход Мохамеда Конате только разозлил чемпионов. Вскоре Иван Сергеев добил мяч в сетку после рикошета, а затем метко пробил и главный бомбардир «Зенита» Матео Кассьерра. Хозяева провели размашистую атаку, Иван Сергеев перевел мяч на правый угол поля на одинокого Густаво Мантуана, тот сильно прострелил вдоль ворот, и Кассьерра спокойно переиграл голкипера.

«Зенит» уже впереди со счетом 2:1, отставание от «Краснодара» сокращается до двух очков. Соперник делит 13-е место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.