«Зенит» быстро сравнял счёт в матче с «Ахматом», отличился Сергеев

Матч 13-го тура Премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает «Ахмат», получается результативным и драматичным. Сначала в середине первого тайма Мохамед Конате в одиночку сделал гол, обыграв во время рейда защитника и голкипера. Но уже через несколько минут соперник отыгрался. Клаудиньо из-за пределов штрафной наносил удар по воротам, мяч срикошетил в центр штрафной, а там Иван Сергеев поборолся с парой соперников, остался сам у мяча и на паузе покатил его в пустой угол ворот противника.

На табло 1:1, в онлайн-таблице «Зенит» второй с отставанием в четыре очка от «Краснодара», соперник - 13-й. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.