«Ахмат» повёл в матче с «Зенитом» после сольного прорыва Конате

В последнем на сегодня матче Премьер-лиги «Зенит» принимает «Ахмат» и неожиданно уступает в середине первого тайма. Форвард гостей Мохамед Конате со своей половины поля промчался к чужим воротам, оставив не у дел Родригао. Лидер атак гостей дальше обыграл голкипера Дениса Адамова и покатил мяч уже в пустые ворота «Зенита».

При счете 1:0 «Ахмат» с 15 очками делит 12-е место, а вот соперник остается вторым с отставанием от лидера в пять баллов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.