Геркус: «Локомотиву» надо играть в футбол, когда выходишь на поле»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче 13-го тура Премьер-лиги от «Ростова».

«Локомотиву» надо играть в футбол, когда выходишь на поле. Выходят на поле, судья свистит, начинается игра. И ещё эпизод, где могли поставить пенальти. Странно. Отсутствие концентрации неприятно удивило», – приводит слова функционера Metaratings.ru. По его мнению, результат встречи справедливый, отметив также, что говорить о возвращении «Ростова» пока что рано.

Напомним, что «Ростов» одержал минимальную победу. Единственным забитым мячом отметился Кирилл Щетинин. С 20 очками «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.