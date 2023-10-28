Ежов подвёл итоги матча против «Оренбурга»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга», который завершился вничью со счётом 1:1.

Форвард отметил, что игра получилась напряжённой, ведь в первом тайме его команда играла хорошо, а во втором, наоборот, уральский клуб имел преимущество, поэтому, по его мнению, ничья стала законмерным результатом.

«Никто не хочет проигрывать, у «Оренбурга» получилось отыграться, а мы свои моменты не реализовали при счете 1:0», - приводит слова Ежова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе.