Галактионов: «Эмоции немного захлестывали, хотели немного быстрее отыграться»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Это матч характера и самоотдачи, упущенных возможностей и невезения? Как бы вы его охарактеризовали?

- Всего понемногу, потому что, конечно, первые минуты первого тайма, когда мы даем сопернику возможность забивать, и уже есть некий гандикап для того, чтобы иметь преимущество… Дальше много времени, моменты были у нас. Но, конечно, такого позволять нельзя.

- Первая замена у вас произошла в перерыве. Заменили Пиняева на Миранчука. Чем не понравился Пиняев? Что должен был принести Антон с учетом перестроения Глушенкова на правый фланг атаки?

- Мы хотели, чтобы больше игроки в средней линии, Глушенков со смещением в середину. С выходом Миранчука больше цеплялись за мячи и из глубины разгоняли свои атаки.

- Такая нервная игра, высокий темп. Не казалось ли, что нужно несколько успокоить нерв игры, чтобы взять ситуацию под контроль и те моменты, что есть, все-таки доводить до реализации?

- Вы правы. Мы подсказывали ребятам, чтобы они не форсировали, чтобы было больше разума в игре, но эмоции немного захлестывали, хотели немного быстрее отыграться.

- Как оцените действия команды после перестроения на двух центральных нападающих, на двух больших? Насколько понравилось то, как команда справлялась с задачей?

- Моменты были. Подвижный Сулейманов, который вышел, привнес динамику, единоборства, открывания за спину еще больше. Поэтому хотели усилить давление именно в центральной зоне. Что-то удалось, что-то нет. Дальше посмотрим в следующем туре.