Карпин: «Всё беспокоит, и оборона беспокоит, и атака беспокоит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Лучший игрок матча Кирилл Щетинин в перерыве сказал, что такая игра в одно удовольствие, когда без центра поля, открытый футбол, много моментов. Тренерам так же, или хотелось бы поспокойнее?

- Да нет. Почему поспокойнее? Нормальная игра. В смысле «без центра поля»? Был центр поля, были атаки, были моменты, забивать только надо.

- То, что не забивали, насколько это вас беспокоит? С учетом того, что «Ростову» нужно исправлять турнирное положение. Ударов было много, но действительно, кроме удара на третьей минуте, мяч цели больше не достиг.

- Даже если меня это очень беспокоит, что теперь? Беспокоит. Всё беспокоит, и оборона беспокоит, и атака беспокоит, всё беспокоит.

- По поводу атаки. Может быть, отчасти это реакция на это - появления Андрея Ланговича на фланге атаки. Не Комаров, не Тугарев, а Лангович вышел туда. Как оцените его действия, почему именно он?

- Потому что нужен был рост. Они Сулейманова выпустили, Дзюбу, понятно. Сулейманов высокорослый. Он помогал больше при стандартах. Помог не только при стандартах, на последних минутах, когда уже били, так скажем, на навал уже перешли, Лангович помог очень.

- Насколько сложнее стало играть и обороняться после того, как «Локомотив» действительно перестроился на двух форвардов? Возросло ли кратно давление после этого?

- Дело не в том, что перестроились на двух нападающих. Они с Глушенковым играли, он другого типа нападающий. Глушенков играл в первом тайме. Давление возросло, потому что стали в более прямолинейный футбол играть, скажем так.

- Самоотдача сегодня на идеальном уровне?

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- Как всегда, практически как всегда.

- Вторая победа подряд, что впервые происходит в этом сезоне. И второй матч подряд без пропущенных мячей. Что сказали парням в раздевалке?

- Да ничего еще пока, просто поздравил и всё.