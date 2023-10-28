Щетинин: «Много положительных эмоций, вырвали победу, важные три очка»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- В перерыве вы сказали, что игра в удовольствие, что получаете от нее кайф. Как сложился для вас второй тайм, получили от него удовольствие?

- Да, вначале я получал удовольствие, а под конец матча начало уже ноги сводить. Было чуть тяжко еще, «Локомотив» грузил. Моменты были, забивать еще мог Фассон или кто там. Слава богу, попал в штангу, и всё обошлось.

- В концовке вам досталось. Выходили люди с носилками, но вы смогли подняться и игру продолжить. Что в этом эпизоде произошло, как самочувствие сейчас?

- Сейчас все нормально. Ногу свело, да и в локоть весь матч били. Ноги болят.

- В сухом остатке победа 1:0. Как оцените общекомандные действия? Были ли моменты, которыми можете быть недовольными по этой игре?

- Недовольными то, что мы не реализовали моменты. То же самое я в первом тайме забил бы гол, была бы другая игра, было бы легче намного. А так много положительных эмоций, вырвали победу, важные три очка. Потому что нам надо набирать очки, мы много упустили.

- Что подумали, когда отменили второй гол Мохеби? С одной стороны досада, с другой - 2:0 для «Ростова» - это же опасно?

- 2:0 - это опасно, но это бред, это концентрация. А то, что 2:0, было бы легче. Я удивлен, надо посмотреть. Я доверяю судьям, но все ли правильно они сделали?