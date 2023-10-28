Смородская высказалась о победе «Ростова» над «Локомотивом»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении столичного клуба от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметила, что её не удивила победа команды с берегов Дона, ведь Валерий Карпин делает хорошую работу, так как он является хорошим и умным тренером.

«Даже при том составе, которого для него явно недостаточно, умудряется играть в интересный футбол. То, что он один из лучший тренеров страны — это факт», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» благодаря победе смог подняться на девятую строчку в турнирной таблице.