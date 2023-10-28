Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «железнодорожники» могли как отыграться, так и выиграть матч 13-го тура РПЛ против «Ростова».

«Я бы сказал так, что игра оставила неоднозначный осадок. «Локомотив» мог как и выиграть, так и проиграть с крупным счётом. Я имею в виду, да, пропустили в начале матча, потом у «Ростова» были моменты, да и у «Локо» были моменты, чтобы сравнять счёт и вперёд выйти. Была игра неиспользованных возможностей», — сказал Гуренко.

«Локомотив» с 20 очками остался на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 16 очков и поднялся на девятую строчку.