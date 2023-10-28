Ромащенко: «Вернулись к той системе, в которой игроки более комфортно себя чувствуют»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- По составу пару уточнений. Георгий Шелия после долгой паузы появляется в старте. Почему сегодня в его пользу сделан выбор?

- Мы рады его возвращению в команду, потому что это лидер команды, основной игрок. Мы ждали этого момента. Поэтому он сегодня в игре.

- Что касается отсутствия Ковачева в старте по сравнению с прошлым матчем, здесь, если можно, объясните эту перестановку.

- Мы смотрим, изучаем соперника, с кем предстоит играть, поэтому здесь определенные вещи, связанные именно с тактическими моментами, которые мы хотели бы сегодня показать и проявить на футбольном поле. Поэтому именно в этой связи, этим объясняется отсутствие сегодня в старте Ковачева.

- Также как и выход Конате?

- У нас не такая большая обойма игроков в распоряжении, чтобы делать большие ротационные вещи. Поэтому все те, кто жив-здоров, это основные, плюс-минус игроки. Они сегодня на поле.

- Что касается тактической схемы, под «Ростов» была специальная схема. Сегодня, как я понимаю, более привычная для «Ахмата» схема по этому сезону, 4-3-3?

- 4-3-3 мы ни разу не играли, поэтому она привычной для нас не может быть. Под «Ростов» - да, мы какие-то вещи моделировали. К сожалению, у нас что-то получалось лучше, что-то хуже, что-то вовсе не получилось. Но сегодня вернулись к тому расположению, которое более привычно игрокам. Вернулись к той системе, в которой они более комфортно себя чувствуют.

- Возвращение к более привычной схеме связано только с вашими внутренними задачами или еще с соперником?

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- Я бы не стал отделять одно от второго. Должна быть базовая система у команды, от которой она должна отталкиваться. Мы пробовали разные вариации в предыдущих матчах, пробовали какие-то нюансы, изменяли какие-то детали. Но не будем забывать, кто нам сегодня противостоит, кто у нас соперник. Это лучшая команда страны. Нам нужно исходить из этого тоже.