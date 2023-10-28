​«Оренбург» никогда не проигрывал «Крыльям Советов» на выезде в РПЛ

Субботний матч Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» завершился вничью со счётом 1:1. Любопытно, что оренбуржцы в Премьер-лиге ни разу не проигрывали «крылышкам» на выезде – одна победа (3:0) и четыре ничьих (1:1, 1:1, 1:1, 1:1).

Также отметим, что серия «Крыльев Советов» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей (одна ничья, два поражения). При этом команда Игоря Осинькина остаётся на третьей позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут уже во вторник, 31 октября, – против «Зенита» на поле соперника.