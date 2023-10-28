«Ростов» впервые за год не пропустил в двух матчах РПЛ подряд

Сегодня, 28 октября, «Ростов» одержал победу над «Локомотивом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола в составе ростовчан стал Кирилл Щетинин.

Напомним, в прошлом туре чемпионата России «Ростов» разгромил «Ахмат» (3:0). Таким образом, команда Валерия Карпина провела два подряд матча «на ноль». Стоит сказать, что последний раз в рамках РПЛ такое случалось в конце августа-начале сентября 2022 года, когда «Ростов» в седьмом туре сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а после одолел «Торпедо» (1:0).

На текущий момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 13 встречах.

В следующем туре донской коллектив сыграет на выезде с «Оренбургом».