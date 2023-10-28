Семак объяснил отсутствие Караваева, Изидора и Васютина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- В заявке на игру нет Караваева, Изидора и Васютина. Что с ними со всеми произошло?

- Приболели немножко. Слава уже тренируется, но пропустил уже несколько дней, такое небольшое недомогание, но физически пока не готов. Что касается Изидора и Васютина, они тоже не готовы пока, простуда. Я думаю, к следующему матчу будут готовы.

- По сопернику, по «Ахмату». Команда лучшая в лиге по допущенным моментам, мало пропускает, всего 15 мячей. Как эту плотную оборону, с учетом того, что «Ахмат» будет действительно играть в так называемом низком блоке, вскрывать «Зениту»? Насколько это может быть серьезной проблемой?

- Посмотрим. Я не думаю, что «Ахмат» будет играть низким блоком. Все матчи последние, которые они играют, они стараются играть высоко и агрессивно. Состав, который выйдет на сегодняшнюю игру, атакующий. Поэтому касаемо низкой линии игры внизу, все-таки такого не будет, на мой взгляд, команда будет активная. Насколько мы сможем создавать моменты и активно играть, посмотрим.