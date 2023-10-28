Тарханов: Травма Джикии — не потеря для «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о повреждении защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

Ранее появилась информация, что футболист сломал ребро и пропустит около месяца, однако в клубе заявили, что травма защитника не очень серьезная.

«Травма Джикии не скажется на «Спартаке», потому что он в последних матчах не играл. Теперь будут играть только Бабич и Дуарте, постоянная двойка в центре обороны», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Джикия принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 20 очков в 13 играх.