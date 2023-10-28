Быстрый гол Щетинина помог «Ростову» обыграть дома «Локомотив»

«Ростов» с минимальным счётом переиграл «Локомотив». Единственный гол уже в самом начале встречи забил Кирилл Щетинин.

В тринадцатом туре «Ростов» и «Локомотив» провели уже третий матч за сезон. В рамках Кубка России команды обменялись домашними победами: подопечные Валерия Карпина ещё летом выиграли 2:1, а дружина Михаила Галактионова в начале октябре взяла реванш 3:1. В Премьер-лиги «железнодорожники» перед туром шли пятыми, а южане десятыми, и обе команды хотели поправить свои дела.

Счёт в матче был открыт довольно быстро. Уже на третьей минуте Щетинин с левого угла штрафной навесил, мяч заметался и после рикошета отскочил обратно к полузащитнику, который пальнул в ближний угол с близкого расстояния.

После этого «Локомотив» постарался перехватить инициативу. Однако чего-то опасного «железнодорожники» создать не могли. В свою очередь «Ростов» старался действовать на контратаках, но тоже ничего острого больше не создавали. Следующего опасного момента пришлось ждать до середины первого тайма. Глушенков сделал передачу в штрафную на Дзюбу, гости старались за счёт коротких передач пройти оборону соперника, но этого не удалось. В ответной контратаке Голенков получил мяч на углу вратарской, оторвавшись от Фассона, и пробил в дальний угол, но чуть не попал.

Хозяева продолжали наращивать обороты. Вскоре уже Ионов завершал атаку, но отправил мяч в руки Лантратову. Гости лишь за десять минут до перерыва наконец-то потревожили вратаря соперников. Сначала Тикнизян бил с правого угла вратарской, но Песьяков вовремя вышел из ворот и выручил свою команду. Тут же уже после прострела справа Дзюба пяткой переправлял футбольный снаряд в дальний угол, но немного не попал.

В конце первого тайма южане вновь провели затяжную атаку, и если с первым навесом гости спокойно справились, то после повторной Лантратов неудачно сыграл на выходе, не сумев зафиксировав мяч, но Щетинин шансом оформить дубль не воспользовался, пробив мимо. В ответ после углового последовала атака вторым темпом, и Пиняев пробил в левый нижний угол, но Песьяков ворота спас. В компенсированное время уже Глебов неожиданно выстрелил издали, и Лантратов не без проблем перевел футбольный снаряд на угловой. В итоге на перерыв «Ростов» ушёл на перерыв с минимальным преимуществом.

Второй тайм начался в невысоком темпе. При этом что-то у чужих ворот создали хозяева, когда Голенков после навеса Чернова с фланга неопасно отправил мяч в руки Лантратову. «Железнодорожники» лишь по истечении часа проснулись. Сначала Глушенков справа сделал передачу в штрафную, а Миранчук с полуфланга нанёс слишком слабый удар, и Песьяков без труда справился. Тут же Глушенков уже сам убежал на рандеву, обыграл вратаря и забил, но судьи зафиксировали офсайд. В ответ Байрамян с фланга сделал передачу на Глебова, который бил с линии штрафной, попал в Баринова, от которого футбольный снаряд едва не юркнул в угол.

Вскоре вновь шанс упустили москвичи. Гости убежали в атаку «два в одного», и после передачи Глушенкова в дальний угол пробил Миранчук. Песьяков с трудом отбил мяч недалеко, а затем уже Глебов в подкате разрядил обстановку. В ответ «Ростов» забил, но и этот мяч был отменён из-за офсайда. За пять минут до конца в одной из вылазок хозяева упустили ещё одну возможность удвоить преимущество. После навеса Уткина со штрафного на дальнюю штангу Комличенко бил, но в створ не попал. В ответной атаке Вахания в падении заблокировал выстрел Тикнизяна метров с шестнадцати. Затем Фассон принял мяч по центру и пробил в левую штангу.

Счёт в итоге больше не изменился. В следующем туре нас ждёт интересное московское дерби - «Локомотив» в Черкизово сразится со «Спартаком». «Ростов» же через неделю отправится в Оренбург. Правда, ещё до этого обеим командам предстоят кубковые матчи. «Локомотив», обеспечивший себе место в «Пути РПЛ», постарается выиграть группу в поединке с «Рубином». А вот «Ростов» с «Уралом» в очной встрече определят вторую и третью команду группы В.

Роман Андреев