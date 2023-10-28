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Червиченко: «Спартак» запретил говорить Соболеву, что у Джикии нет травмы

28 Октября 2023 • 18:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение форварда «красно-белых», который отказался говорить с прессой.

— Как я вижу, «Спартак» запретил Александру общаться с журналистами. Джикия не играет не из-за травмы. А Соболев — парень горячий, не всегда контролирующий эмоции, может выпалить страшную тайну, — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о конфликте Соболева с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, который со времен был урегулирован.

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет три ассиста.

Форвард «Спартака» Соболев: Я больше не общаюсь с прессой

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Георгий Джикия Александр Соболев ещё теги

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