В густом тумане Самара увидела два гола, но «Крылья Советов» переиграть «Оренбург» не сумели

«Крылья Советов» и «Оренбург» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 28 октября на стадионе «Самара Арена».

Три поражения подряд значилось у «Крыльев» перед домашним матчем с «Оренбургом». Неудачная серия сильно затянулась, велика угроза выпасть из топ-3 в этом же туре, поэтому никакой другой задачи кроме победы, самарцы не видели. Широчайшая атакующая группа «Крыльев» была составлена из Салтыкова, Гарре, Шитова, Витюгова и Ежова. В воротах довольно неожиданно появился Богдан Овсянников.

И встретил он картину очень неожиданную. Поле обволок очень густой туман, футболисты едва видели друг друга на расстоянии десяти метров. Естественно, к таким условиям нужно было привыкать. Первую половина тайма команды убили на раскачку, на «разглядку», на знакомство с погодными условиями. «Оренбург» даже выглядел чуть активнее в этом владении, но реальных дивидендов гости не получали.

Зато «Крылья Советов» в первой же толковой атаке счёт открыли. Бейл перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Гарре и помчался в лицевую. В завершении атаки Гленн вывернул прострел чуть назад, а там набежал всё тот же Бенхамин. На 11-метровой отметке он убрал на замахе защитника и затем неотразимо пробил в верхний угол – 1:0.

Следом Гарре претендовал и на ассистентский балл: на фланге раскрутил оппонента, продрался к лицевой линии и прострелил на Шитова. Форвард опекуна развернул, однако пробил точно в руки Сысуеву. Этот момент случился после углового, а под занавес тайма уже прямая подача корнера чуть не привела к голу. Евгеньев выпрыгнул выше всех, продавил опекуна и мощно ахнул в штангу.

В перерыве Деограсия произвёл сразу две замены, выпустив Марина и Обухова. «Оренбург» наконец-то заиграл бодрее, пошли и опасные моменты. Так дальний удар Матиаса Переса у самой штанги парировал Богдан Овсянников. А затем случился ещё более красивый сейв: с пяти метров головой бил Марин – голкипер потащил. Ещё и на добивание подоспел Воробьёв, однако умудрился с четырёх метров пальнуть выше.

Активность гостей даром не пропала. Адамов справа навесил, Перес красиво мяч подрезал, с отскоком от газона направив его впритирку со штангой – 1:1. Мог «Оренбург» и победу вырвать, ведь арбитр указал на «точку», когда Овсянников снёс Обухова в своей штрафной площади, но пауза и просмотр повтора помогли разглядеть симуляцию форварда, награждённого в итоге жёлтой карточкой.

Счёт более не изменился, «Крылья Советов» и «Оренбург» разошлись миром в туманной Самаре.