«Оренбург» отыгрался в матче с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» проводят домашний матч 13-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Самарцы выиграли первый тайм после того, как Бенхамин Гарре метко пробил под перекладину метров с 15. После перерыва им придется начинать все сначала, так как гости отыгрались. Арсен Адамов доставил мяч в штрафную, и Матиас Перес здорово сыграл головой, переправив мяч в цель.

На табло горят единицы, на этот момент самарцы идут на третьем месте, а гости - 14-е. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.