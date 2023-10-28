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«Оренбург» отыгрался в матче с «Крыльями Советов»

28 Октября 2023 • 18:00 Комментировать (1)
Крылья Советов
1:1
Оренбург
окончен

«Крылья Советов» проводят домашний матч 13-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Самарцы выиграли первый тайм после того, как Бенхамин Гарре метко пробил под перекладину метров с 15. После перерыва им придется начинать все сначала, так как гости отыгрались. Арсен Адамов доставил мяч в штрафную, и Матиас Перес здорово сыграл головой, переправив мяч в цель.

На табло горят единицы, на этот момент самарцы идут на третьем месте, а гости - 14-е. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург

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Комментарии (1)
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shatun
28 Октября 2023 в 18:21
Я надеюсь тепловизоры выдали зрителям, что бы видели кто где бегает.
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