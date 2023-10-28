«Зенит» озвучил состав на матч против «Ахмата»

Субботнюю программу 13-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Зенитом» и «Ахматом». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Матч чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.