В 13-м туре Премьер-лиги «Крылья Советов» играют против «Оренбурга». В середине первого тайма у хозяев туманного поля прошла голевая атака по правому флангу, прострел чуть назад и в штрафную на Бенхамина Гарре, тот обработал мяч и метров с 15 плотно пробил под перекладину. Счет стал 1:0 в пользу команды Игоря Осинькина, которая на эту минуту с 24 очками выходит на чистое второе место в таблице, соперник же второй с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Гарре открыл счёт в матче «Крылья Советов» - «Оренбург»
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