Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гарре открыл счёт в матче «Крылья Советов» - «Оренбург»

28 Октября 2023 • 17:04 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Оренбург
1 2.02 X 3.75 2 3.60
2-й тайм

В 13-м туре Премьер-лиги «Крылья Советов» играют против «Оренбурга». В середине первого тайма у хозяев туманного поля прошла голевая атака по правому флангу, прострел чуть назад и в штрафную на Бенхамина Гарре, тот обработал мяч и метров с 15 плотно пробил под перекладину. Счет стал 1:0 в пользу команды Игоря Осинькина, которая на эту минуту с 24 очками выходит на чистое второе место в таблице, соперник же второй с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург Бенхамин Гарре ещё теги

Новости по матчу

18:00
«Оренбург» отыгрался в матче с «Крыльями Советов»
16:28
Деограсия: «У Капленко проблема с глазом, он болеет»
16:27
Осинькин: «Писарский набирает форму, но пока у нас большая конкуренция»
16:00
«Крылья Советов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:23
​«Крылья Советов» назвали состав на матч с «Оренбургом»
02:11
Крылья Советов - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18:21
​Мажич провёл семинар для «Крыльев Советов»
17:07
Григорян отметил работу главного тренера «Крыльев Советов» Осинькина
16:50
Крылья Советов — Оренбург: прогноз и ставка на точный счёт матча 13-го тура РПЛ — 28 октября 2023
15:03
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «У нас уже есть намётки на январское трансферное окно»
19:55
​Крылья Советов – Оренбург: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 28 октября 2023
11:52
В «Оренбурге» сообщили, что довольны работой Деограсии
11:00
Сидоров: «Будет здорово, если придёт вызов в сборную России»
10:44
Сидоров: «У Деограсии есть все качества, чтобы работать в топ-клубе РПЛ»
10:25
Футболист «Оренбурга» Сидоров признался, что хотел бы оказаться в топ-клубе РПЛ
09:58
Сидоров: «В этом сезоне «Оренбург» показал, что способен бороться с «Зенитом»
09:38
Крылья Советов – Оренбург: бесплатный прогноз и ставка на матч 28 октября 2023 года Премьер-лиги России
09:29
Сидоров: «Не думая, сказал «да» «Оренбургу»
17:34
«Оренбург» обратится в ЭСК по итогу игры с «Факелом»
16:57
Дмитрий Андреев: «Джикия в «Оренбурге»? Мы и Роналду с Месси рассматриваем»
14:18
В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах
19:15
Де Оливейра назвал самую сильную сторону «Крыльев Советов»
16:22
Бейл — об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Они это заслужили»
10:19
Ежов — о серии поражений «Крыльев Советов»: «Ничего страшного не произошло»
22:19
«Крылья» стали первым клубом, которому «Зенит» нанёс 30 поражений в чемпионатах России 1
14:11
«Оренбург» установил клубный рекорд в РПЛ по владению мячом
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
3.70 3.60 2.07
Видео
77 мин
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
0
2.55 3.80 2.70
Видео
77 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
1
1
1.87 4.00 4.10
Видео
28.10.23 в 19:00
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.43 5.00 7.60
Видео
29.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.37 3.30 3.30
Видео
29.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Урал Урал
1.72 3.90 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» отыгрался в матче с «Крыльями Советов»
17:58 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Факела» назвал победу над «Спартаком» исторической
17:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Абаскаль не сделал в «Спартаке» ничего путного
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» озвучил состав на матч против «Ахмата»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Результаты «Спартака» — это не только вина Абаскаля
17:39 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев: «Спартак» для всех красная тряпка»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Спартака» Максименко: «Поле было тяжёлым, но это не оправдание нам»
17:32 · Россия. Премьер-лига
​В «Факеле» будут работать над улучшением качества поля
17:27 · Россия. Премьер-лига
Малышев — о критике Салиховой в адрес Абаскаля: Нет смысла комментировать слова болельщиков
17:26 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Факел» — лучшая команда РПЛ на таком поле
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль высказался о состоянии Джикии и Промеса
17:20 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о «Спартаке»: Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу
17:14 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о решении Соболева объявить бойкот журналистам: «Не иначе «Манчестер Сити» предложил контракт»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о поражении «Спартака»: «Кто больше хотел, тот и победил»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Умяров связывает поражение «Спартака» с газоном
Все новости
Рекомендуем