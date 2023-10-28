Форвард «Спартака» Соболев: Я больше не общаюсь с прессой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что больше не планирует отвечать на вопросы журналистов.

«Вы же с источниками общаетесь. Я с прессой больше не общаюсь», — передает слова Соболева «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач.

Ранее сообщалось, что у Соболева есть конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Однако позже стало известно, что стороны уладили все разногласия и больше не имеют претензий друг к другу.

В 13 встречах «Спартак» набрал 20 очков и на текущий момент находится на четвертом месте в чемпионате России.