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Форвард «Спартака» Соболев: Я больше не общаюсь с прессой

28 Октября 2023 • 16:52 Комментировать (2)
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что больше не планирует отвечать на вопросы журналистов.

«Вы же с источниками общаетесь. Я с прессой больше не общаюсь», — передает слова Соболева «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач.

Ранее сообщалось, что у Соболева есть конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Однако позже стало известно, что стороны уладили все разногласия и больше не имеют претензий друг к другу.

В 13 встречах «Спартак» набрал 20 очков и на текущий момент находится на четвертом месте в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев

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Комментарии (2)
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TEREX
28 Октября 2023 в 17:12
тююю а што такоя та..)) интилехта ни хватаит чё ли..)) ни падабаит так сибя висти лушчиму хворварду.. народ ни паймёт..))
9Orlov 9
28 Октября 2023 в 17:03
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