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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» заявили, что недовольны турнирным положением в РПЛ

28 Октября 2023 • 16:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Турнирное положение сейчас явно ниже, чем мы рассчитывали. Ситуацию нужно исправлять! Задачи на сезон — выигрывать в каждом матче», — передает слова Малышева «Чемпионат».

Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Факела» (0:2) в игре 13-го тура РПЛ и пока остался на четвертой строчке, имея в своем активе 20 очков. Отрыв «красно-белых» от первого места составляет восемь баллов, однако у лидирующего «Краснодара» есть игра в запасе.  

В следующем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом» (5 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Малышев

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