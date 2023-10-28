В «Спартаке» заявили, что недовольны турнирным положением в РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Турнирное положение сейчас явно ниже, чем мы рассчитывали. Ситуацию нужно исправлять! Задачи на сезон — выигрывать в каждом матче», — передает слова Малышева «Чемпионат».

Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Факела» (0:2) в игре 13-го тура РПЛ и пока остался на четвертой строчке, имея в своем активе 20 очков. Отрыв «красно-белых» от первого места составляет восемь баллов, однако у лидирующего «Краснодара» есть игра в запасе.

В следующем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом» (5 ноября).