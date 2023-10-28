Деограсия: «У Капленко проблема с глазом, он болеет»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Сегодняшний матч пропускает Ренато Гойкович. Как это отразится на игре?

- У нас проблем с этим никаких нет, будет играть Михаил Сиваков, мы ему доверяем. Поэтому без проблем.

- Во второй раз подряд в заявку не попадают Капленко и Печенин. В чем причина?

- Капленко? У него сейчас проблема с глазом, он болеет, в этом причина. Что касается Печенина это было техническое решение, у нас очень много игроков, поэтому было такое решение принято.