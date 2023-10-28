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Осинькин: «Писарский набирает форму, но пока у нас большая конкуренция»

28 Октября 2023 • 16:27 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Оренбург
1 2.02 X 3.75 2 3.60
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- «Крылья» проиграли три матча подряд с общим счетом 1:8. Что случилось с командой?

- «Крылья» проиграли два матча в чемпионате, это действительно проигрыш. Кубок - это отдельный чемпионат. Сейчас у нас отдельный чемпионат, мы сейчас все сделаем,  чтобы разница мячей и разница очков была другая.

- После матча с «Зенитом» вы говорили, что не будете играть в открытый футбол против таких команд. В какой футбол будет играть ваша команда против «Оренбурга»?

- Мы всегда отталкиваемся от соперников, всегда стараемся быть готовыми к любому развитию событий, что может произойти. Сейчас мы можем предполагать, что угодно, но как пойдет игра, очень сложно сейчас заранее предсказать, поэтому мы очень надеемся, что матч будет таким, что мы сможем им управлять и контролировать. В этой ситуации мы точно не отталкиваемся от обороны.

- Сегодня в старт вернулся Роман Ежов. А вот появление в основе Шитова - реакция на действия Рахмановича против Клаудиньо в матче с «Зенитом». Почему не Писарский?

- Шитов действительно неплохо себя до этого проявлял. У Рахмановича после игры с Санкт-Петербургом была небольшая травма поясницы, и он пропустил три дня, поэтому мы решили поэтому поставить Шитова, как футболиста, на которого мы надеемся.

- Почему не Писарский?

- Потому что мы сегодня поставили Шитова. Писарский набирает форму, но пока у нас большая конкуренция, посчитали, что сегодня будет полезнее Шитов.

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Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Писарский ещё теги

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